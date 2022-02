Doc nelle tue mani 2, anticipazioni quinta puntata 17 febbraio 2022: trama prossimi episodi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tutto pronto per la quinta e imperdibile puntata di Doc nelle tue mani, la serie di successo di Rai 1 che dopo il debutto è ritornata sul piccolo schermo con la seconda stagione. Protagonista è, come sempre, il dottor Andrea Fanti e la fiction questa volta parte dalla ‘fine’ dell’emergenza Coronavirus, tra segreti e pazienti da curare. Ma cosa succederà giovedì 17 febbraio? Doc nelle tue mani 2, anticipazioni 17 febbraio 2022: trama episodi Il primo episodio di giovedì 17 febbraio è ‘Streghe’: Andrea Fanti si occuperà di una paziente che arriverà in ospedale per essere curata proprio dal suo staff. Lui cercherà di fare di tutto, di lottare anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tutto pronto per lae imperdibiledi Doctue, la serie di successo di Rai 1 che dopo il debutto è ritornata sul piccolo schermo con la seconda stagione. Protagonista è, come sempre, il dottor Andrea Fanti e la fiction questa volta parte dalla ‘fine’ dell’emergenza Coronavirus, tra segreti e pazienti da curare. Ma cosa succederà giovedì 17? Doctue2,17Il primoo di giovedì 17è ‘Streghe’: Andrea Fanti si occuperà di una paziente che arriverà in ospedale per essere curata proprio dal suo staff. Lui cercherà di fare di tutto, di lottare anche ...

