Advertising

Teleblogmag : Gli appuntamenti in tv della prima serata. #guidatv #staseraintv #programmitv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente a… - CorriereCitta : Doc nelle tue mani 2, anticipazioni quarta puntata 10 febbraio 2022: trama episodi, cast e quante puntate sono… - SMSNEWSOFFICIAL : QUARTO APPUNTAMENTO SU RAI1 IN PRIMA SERATA GIOVEDÌ 27 GENNAIO CON LA SECONDA STAGIONE DELLA SERIE “DOC – NELLE TUE… - meencantasonar : Buongiorno mondo oggi è Giovedì e significa soltanto una cosa QUESTA SERA TORNA DOC NELLE TUE MANI. E @pierspollon… - zazoomblog : DOC Nelle tue mani 2 stasera quarta puntata: quando inizia? Orario trama canale cast quante puntate anticipazioni -… -

Ultime Notizie dalla rete : Doc nelle

Simona De Gregorio Marco Rossetti: "La lontananza rafforza l'amore" Lo abbiamo visto in serie di successo come "R. I. S." e "Squadra mobile". E ora Marco Rossetti è in "", nei panni del cinico e schivo dottor Damiano Cesconi. Segnato profondamente dalla pandemia, col suo fascino ha suscitato l'interesse di Giulia (Matilde Gioli). Marco, lei come ha vissuto il ...Tutti amano Luca Argentero, ma in pochi sanno che ha una 'parente' molto famosa: sapete dirci chi è? Non lo immaginereste mai. Siete pronti ad una nuova ed imperdibile puntata ditue mani? A distanza di due settimane esatte dalla sua ultima messa in onda, il medical drama di Rai Uno è pronto a [?] L'articolo Luca Argentero ha una 'parente' molto famosa: sapete chi ...Cliccando qui potete recuperare i podcast. Torna su Rai1 in prima serata alle 21.25, giovedì 10 febbraio, dopo la pausa sanremese, “Doc – Nelle tue mani”, la fiction tratta da una storia vera, ...La quarta puntata della fiction Doc Nelle tue mani 2 andrà in onda stasera, giovedì 10 febbraio, in prima serata: scopriamo quante puntate sono previste, il calendario completo con la programmazione ...