Dieta vegetariana e vegana senza errori: i consigli della nutrizionista Evelina Flachi (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Dieta vegetariana e quella vegana non sono più solo una moda, ma rappresentano una scelta di consapevolezza per favorire la salute e il benessere di tutti. E tenere alla larga il rischio cardiovascolare di chi invece consuma molta carne rossa e grassi saturi, come vari studi della letteratura scientifica hanno ormai confermato. Un’alimentazione per lo più vegana e meglio quella vegetariana, più varia, se correttamente pianificate e personalizzate con l’indispensabile supervisione del nutrizionista, possono favorire un buono stato di salute nell’adulto. Leggi anche › Dieta vegetariana? Parte Olistica, il programma su Instagram per ritrovare Benessere. Come ... Leggi su iodonna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lae quellanon sono più solo una moda, ma rappresentano una scelta di consapevolezza per favorire la salute e il benessere di tutti. E tenere alla larga il rischio cardiovascolare di chi invece consuma molta carne rossa e grassi saturi, come vari studiletteratura scientifica hanno ormai confermato. Un’alimentazione per lo piùe meglio quella, più varia, se correttamente pianificate e personalizzate con l’indispensabile supervisione del, possono favorire un buono stato di salute nell’adulto. Leggi anche ›? Parte Olistica, il programma su Instagram per ritrovare Benessere. Come ...

Advertising

greenkiesta_lk : RT @Linkiesta: Tutti i numeri del fenomeno vegan Sempre più persone scelgono di non essere più onnivore, preferendo la dieta vegetariana o… - happynmysadness : Ho fame a casa c'è solo prosciutto ma oggi voglio fare la 'dieta' vegetariana DEVO RESISTERE - DanielaLeoni11 : @annalisalisi072 Grazie di cuore Annalisa è così,a casa mia la 1 a cambiare è stata mia figlia anni fa e adesso sta… - Linkiesta : RT @greenkiesta_lk: Tutti i numeri del fenomeno vegan Sempre più persone scelgono di non essere più onnivore, preferendo la dieta vegetari… - greenkiesta_lk : Tutti i numeri del fenomeno vegan Sempre più persone scelgono di non essere più onnivore, preferendo la dieta vege… -