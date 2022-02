Didier Raoult si sbilancia | «Luc Montagnier è morto» Nessuna conferma dalla famiglia

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel continuo silenzio della, così come della grande stampa francese, ad annunciare con certezza il decesso del Premio Nobel è il microbiologo, noto come il principale sostenitore dell’utilità dell’idrossiclorochina contro la Covid che aveva convinto l’allora presidente americano Donald Trump. «Lucest décédé» introduce il ricercatore francese nei due tweet pubblicati questa mattina dal suo account ufficiale, ricordandolo per la ricerca sull’Aids e rilasciando una sua personale dichiarazione: «L’attenzione data alle sue ipotesi era sproporzionata». Non è chiaro se il microbiologo sminuisca o meno le teorie diffuse da. Nonostante tutto, continuano ad affiorare dubbi sull’intera vicenda non solo dal punto di vista dell’incertezza del decesso. Ad alimentare ...

Nel continuo silenzio della famiglia, così come della grande stampa francese, ad annunciare con certezza il decesso del Premio Nobel è il microbiologo, noto come il principale sostenitore dell'utilità dell'idrossiclorochina contro la Covid che aveva convinto l'allora presidente americano Donald Trump. "Luc Montagnier est décédé" ...Il professorha provato il Redemsivir sui suoi pazienti a Marsiglia, scoprendo - e non tacendo - che "non funziona e provoca insufficienze renali". Anche il nostro Silvio Garattini, ...Ma le ostilità tra le due parti sono già evidenti nel marzo 2020, quando un ricercatore francese, Didier Raoult, rende pubblica una ricerca (non ancora validata da peer-review) secondo cui ...Il Covid ha ridotto la coesione nazionale e creato nuove faglie che preannunciano violenze interne. L’impatto economico si farà sentire presto. La proiezione mondiale non è diminuita, il dibattito str ...