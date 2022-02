Delia flirta con Antonio: “Mi piaci. Meglio stare lontana da te” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da quando è entrata nella casa del GF Vip Delia Duran ha creato scompiglio ed ha rotto diversi equilibri. La Pantera del Sud America ha rotto la triplice alleanza ‘Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge‘, ha flirtato con Gianluca Costantino ed ha scatenato la gelosia di Sophie Codegoni, che ha quasi mollato Alessandro Basciano. La nuova gieffina ha anche lasciato Alex Belli in diretta e si è tolta l’anello del loro matrimonio. Essendo una donna libera, la Duran continua a giocare con i ragazzi della casa e dopo aver stuzzicato Barù, ieri si è divertita con una delle new entry del GF, Antonio Medugno. Il tiktoker napoletano in questi giorni è triste per le discussioni che ha avuto con Gianluca e Alessandro e infatti ha anche pensato di abbandonare il GF Vip. Anche per questo motivo ieri Delia ha passato un po’ ... Leggi su biccy (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da quando è entrata nella casa del GF VipDuran ha creato scompiglio ed ha rotto diversi equilibri. La Pantera del Sud America ha rotto la triplice alleanza ‘Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge‘, hato con Gianluca Costantino ed ha scatenato la gelosia di Sophie Codegoni, che ha quasi mollato Alessandro Basciano. La nuova gieffina ha anche lasciato Alex Belli in diretta e si è tolta l’anello del loro matrimonio. Essendo una donna libera, la Duran continua a giocare con i ragazzi della casa e dopo aver stuzzicato Barù, ieri si è divertita con una delle new entry del GF,Medugno. Il tiktoker napoletano in questi giorni è triste per le discussioni che ha avuto con Gianluca e Alessandro e infatti ha anche pensato di abbandonare il GF Vip. Anche per questo motivo ieriha passato un po’ ...

Todd08A : RT @EderaParrella: Quando criticate Delia che flirta con Antonio per l'età e poi siete fan di Barù e Jessica che sembrano rispettivamente z… - vitasocialeoff : Chissà se adesso che flirta con il tipo che piace a lei, Clarissa adora ancora Delia ??#jeru - Vanity08335628 : RT @EderaParrella: Quando criticate Delia che flirta con Antonio per l'età e poi siete fan di Barù e Jessica che sembrano rispettivamente z… - ScuteriArianna : Ecco la svolta. Pagina 52, Delia flirta con Tiktonio prima dell'ingresso di Alex in casa. #jeru - amoredimezzo : non ho capito i jesuiti stanno criticando delia perché flirta con tonino perché lei è più grande pronto medioevo? M… -