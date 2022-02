Delia Duran sorpresa così dentro la casa | al naturale è un’altra persona

(Di giovedì 10 febbraio 2022)è la prima finalista del Grande Fratello Vip 6. L’attrice ha conquistato il suo posto in finale grazie all’apprezzamento dei telespettatori. All’interno dellapiù spiata è stata pizzicata in vesti diverse dal solito. Laè entrata al Grande Fratello Vip per capire come si viveva e cosa si provava realmente all’interno del reality dopo che suo marito Alex ha intrapreso per primo l’esperienza. La gieffina ha mostrato se stessa senza remore.-Altranotiziasi è lasciata andare a balli, scherzi e giochi ma ha anche avuto modo di discutere con altri concorrenti del Gf Vip. Piano piano ha mostrato la donna che è realmente senza dover essere sempre e per forza collegata al nome del marito. È stata ...

Advertising

zazoomblog : GF Vip Manila Nazzaro lancia una ‘frecciatina’ a Delia Duran: “Ci ha abituati tuo marito alla soap opera” -… - Sara91733986 : RT @lorenzogori_: DELIA DURAN LASCIA ALEX BELLI #gfvip #gfvipparty #jeru #jessvip #soleil #delia - Sara91733986 : RT @vincycernic2: L'URAGANO DELIA DURAN #GFVIP - zazoomblog : GF Vip Manila Nazzaro lancia una ‘frecciatina’ a Delia Duran: “Ci ha abituati tuo marito alla soap opera” -… - fairylemonsoda : RT @polly_epc: Delia duran? Belli? Anche qui? #leiene -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

In questa settimana, non ci sarà il doppio appuntamento e la nuova [?] L'articolo GF Vip, Manila Nazzaro lancia una 'frecciatina' a: "Ci ha abituati tuo marito alla soap opera" è apparso ...Urtis ha svelato pure per quale motivo Alex Belli ecoinvolgerebbero altre donne nel loro rapporto di coppia: Per gioco e per divertirsi insieme. Ovviamente, essendo un gioco, non ...Delia Duran resta al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip. Nonostante sia già in finale la sudamericana torna a far parlare di sè dopo alcuni momenti curiosi e qualche confessione sussurata ...Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip ritroverà non solo Delia Duran, ma anche la sua grande amica Soleil Sorge. La sesta edizione del Grande Fratello Vip continua ad essere costellata da innu ...