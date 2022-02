Delia Duran e Soleil Sorge scoprono del ritorno di Alex Belli | le loro reazioni

Advertising

vipdietroloshow : Sonia Bruganelli e Delia Duran!!!??#DeliaDuran #SoniaBruganelli #soleilstasi #alexbelli #paolobonolis #trashitaliano… - infoitcultura : Delia Duran scopre del rientro di Alex Belli al Gf Vip/ Reazione choc in giardino - GossipStyle_it : GF Vip, Delia Duran critica Jessica Selassié: “Più soffochi un uomo, più scappa” #deliaduran #gfvip - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Delia Duran sempre più vicina ad Antonio Medugno: 'Mi piace' - Mondotrash1 : Alex Belli ha messo incinta una ragazza e Delia Duran non l'ha presa bene.??? -

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è nata un' attrazione improvvisa trae Antonio Medugno : la modella venezuelana si è avvicinata al concorrente napoletano e l'ha quasi baciato . Nessuno di loro però sa che Alex Belli è pronto a rientrare nella casa più ...Le voci arrivate da fuori le mura della Casa del Grande Fratello Vip che hanno spoilerato il ritorno di Alex Belli tra i Vipponi hanno scosso. La modella, nel corso della giornata, ha citato più volte suo marito e ne ha a lungo parlato poi con Davide Silvestri . In particolare laha esposto all'attore i comportamenti che ...come sottolineato dal direttore del settimanale “Chi”, avrebbe circa due settimane di tempo per scogliere i suoi dubbi e scegliere una ragazza tra Delia Duran, la sua attuale compagna ...Ora si promettono amore eterno, ora dichiarano finita la loro relazione. La sceneggiata tra Alex Belli e Delia Duran non è ancora giunta al termine, anzi il ritorno del concorrente al Gf Vip ...