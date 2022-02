Delia Duran e Antonio Medugno sempre più vicini al GF Vip | le labbra si sfiorano pericolosamente

Advertising

frankalpacino89 : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Delia Duran ??????????????????? - fabbianorozzang : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Delia Duran ??????????????????? - telodogratis : GF Vip, scatta il quasi bacio tra Delia Duran e Antonio Medugno - 1973_dp : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Delia Duran ??????????????????? - loquitooxti90 : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Delia Duran ??????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

Mentreha ammesso di essere interessata ad Antonio , quest'ultimo si è confidato con Jessica Selassié , rivelando di essere molto confuso e stressato. "Cerco di far vedere fuori che non ...Leggi anchee Antonio Medugno sempre più intimi al Gf Vip E ancora: "Non parlo solo da ex - anoressica, che a maggior ragione si sente toccata, ma da spettatrice che assiste a frasi fuori ...L’influencer italoamericana si sta facendo conoscere al grande pubblico per la sua schiettezza e risolutezza, soprattutto nel contesto del teatrino con Delia Duran e Alex Belli. Ma com’è diventata ...Non solo la puntata tocca ascolti elevatissimi, ma anche la diretta è molto seguita. In questa settimana, non ci sarà il doppio appuntamento e la nuova [ ] L'articolo GF Vip, Manila Nazzaro lancia una ...