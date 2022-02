Decreto sostegni ter, Cna: “Subito un decreto per cancellare il blocco della cessione dei crediti” (Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA – “E’ assolutamente urgente un decreto correttivo del Governo per cancellare la norma del decreto sostegni ter che blocca la cessione dei crediti in materia edilizia”. E’ quanto ha sottolineato il responsabile della Divisione Economica e Sociale della CNA in audizione davanti alla Commissione Bilancio del Senato, indicando che il decreto sostegni ter nel complesso contiene interventi disomogenei e insufficienti. Il carattere disorganico emerge con riferimento “all’ennesimo intervento in materia di bonus edilizi. Una misura che per contrastare le frodi blocca i cantieri, gli investimenti e mette a repentaglio la stessa sopravvivenza di migliaia di imprese. La forte ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA – “E’ assolutamente urgente uncorrettivo del Governo perla norma delter che blocca ladeiin materia edilizia”. E’ quanto ha sottolineato il responsabileDivisione Economica e SocialeCNA in audizione davanti alla Commissione Bilancio del Senato, indicando che ilter nel complesso contiene interventi disomogenei e insufficienti. Il carattere disorganico emerge con riferimento “all’ennesimo intervento in materia di bonus edilizi. Una misura che per contrastare le frodi blocca i cantieri, gli investimenti e mette a repentaglio la stessa sopravvivenza di migliaia di imprese. La forte ...

Advertising

arrigoni_paolo : La #Lega in piazza per un flash-mob di fronte a Montecitorio per chiedere al Governo misure urgenti per contrastare… - matteosalvinimi : Dal mondo dell'edilizia arriva la richiesta di modificare la norma del decreto Sostegni ter sulla cessione del cred… - Lopinionista : Decreto sostegni ter, Cna: “Subito un decreto per cancellare il blocco della cessione dei crediti'… - Jammasrl : #Associazioni #Politica #confcommercio #Prampolini Decreto Sostegni ter, Prampolini (Confcommercio): “Servono più r… - LucianoCaveri : RT @ustampavda: Giunta regionale avvia interlocuzione con Governo per modificare Decreto Legge Sostegni ter che colpisce comparto dell'ener… -