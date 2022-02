Dayane Mello vuota il sacco su Delia ed Alex Belli | “Sappiamo la verità”

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Dayane Mello, Le Donatella, Marta Sorge e Giulia Latini! Giulia Salemi e Gai… - SiteCifras : @daymelloreal ???? 'L'azione più forte per una donna è amare se stessa, essere se stessa e brillare tra coloro che no… - talar_yagir : Bellisima dayane Mello ????#mellos #DayaneMello #dayline #teamsoleil #prelemi - CryptoShop100 : RT @hedgehogerita: #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta gregoraci… - hedgehogerita : #gfvip #tzvip #rosiners #prelemi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia salemi elisabetta grego… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

attacca Alex Belli e Delia Duran "Amore libero? Mi imitano"/ "Si sono approfittati di Soleil" Soleil Sorge fu poi scelta da Luca Onestini . Peccato che Soleil dopo quattro mesi decise di ...La showgirlè pronta a rivelare l'identità della sua anima gemella. Gli scatti non mentono: la complicità tra loro è alle stelle. La notizia di un colpo di fulmine , in una giornata dalle tipiche ...Advertisement. Dopo la sorpresa alla sua amica, che ha incontrato al GF Vip una volta rientrata in Italia, Dayane Mello ha deciso di scendere in campo per difendere Soleil Sorge e smascherare Alex ...Dayane Mello difende Soleil Sorge e la spara grossa su Alex Belli e Delia Duran: le sue parole. Tra i volti più discussi della scorsa edizione del GF Vip, Dayane Mello ha diviso il pubblico per il suo ...