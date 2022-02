David Rossi, il pm Nastasi: «Non sono stato nel vicolo dove ritrovarono il corpo». Ma una foto lo smentisce – Il video (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il sostituto procuratore di Firenze, Antonino Nastasi – sentito oggi 10 febbraio dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio – ha fornito la sua versione dei fatti di quella sera. Nastasi si è occupato dell’inchiesta sulla banca ma anche della morte di Rossi. Nastasi ha detto di non essere «stato nel vicolo» dove fu ritrovato il corpo di Rossi. «Ricordo nitidamente di non esserci stato», ha risposto al deputato del M5s Luca Migliorino nel corso dell’audizione. Lo stesso deputato ha poi mostrato una foto a ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il sostituto procuratore di Firenze, Antonino– sentito oggi 10 febbraio dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena deceduto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio – ha fornito la sua versione dei fatti di quella sera.si è occupato dell’inchiesta sulla banca ma anche della morte diha detto di non essere «nelfu ritrovato ildi. «Ricordo nitidamente di non esserci», ha risposto al deputato del M5s Luca Migliorino nel corso dell’audizione. Lo stesso deputato ha poi mostrato unaa ...

borghi_claudio : L'audizione di Nastasi per la Commissione David Rossi mi sa che sarà ancora lunga - borghi_claudio : Ora audizione PM Nastasi in commissione d'inchiesta per la morte di David Rossi - petergomezblog : Morte David Rossi, il pm Nastasi smentisce in commissione le accuse del carabiniere Aglieco: “Non risposi alla chia… - Nat_Casatelli : RT @marcolillo: Renzi attacca il pm Nastasi che chiede il giudizio per lui per Open. Oggi la commissione di inchiesta sulla morte di David… - gi0ca : RT @marcolillo: Renzi attacca il pm Nastasi che chiede il giudizio per lui per Open. Oggi la commissione di inchiesta sulla morte di David… -