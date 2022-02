Dave Meltzer: “Keith Lee è in sovrappeso, deve tornare alla forma fisica di NXT” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ieri notte a Dynamite abbiamo assistito, dopo molte indiscrezioni a riguardo, al debutto di Keith Lee. Per lui, dunque, una nuova esperienza dopo il licenziamento da parte della WWE arrivato dopo un stint non molto esaltante nel main roster che fece seguito, invece, ad una ottima run ad NXT. Lee si è sbarazzato in pochi minuti del suo avversario Isaiah Cassidy, regalando ai fan un assaggio delle sue abilità sul ring. Il noto giornalista Dave Meltzer, però, non ha risparmiato qualche critica al big man, la cui forma fisica non sarebbe ottimale. “deve perdere peso” Keith Lee è un big man atipico dotato di grande agilità e velocità in rapporto alla sua stazza fisica. Secondo Dave Meltzer, ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ieri notte a Dynamite abbiamo assistito, dopo molte indiscrezioni a riguardo, al debutto diLee. Per lui, dunque, una nuova esperienza dopo il licenziamento da parte della WWE arrivato dopo un stint non molto esaltante nel main roster che fece seguito, invece, ad una ottima run ad NXT. Lee si è sbarazzato in pochi minuti del suo avversario Isaiah Cassidy, regalando ai fan un assaggio delle sue abilità sul ring. Il noto giornalista, però, non ha risparmiato qualche critica al big man, la cuinon sarebbe ottimale. “perdere peso”Lee è un big man atipico dotato di grande agilità e velocità in rapportosua stazza. Secondo, ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Dave Meltzer: 'Keith Lee è in sovrappeso, deve tornare alla forma fisica di NXT' - - TSOWrestling : I voti di Dave Meltzer sulla #RoyalRumble della #WWE! #TSOW // #TSOS - SpazioWrestling : AEW: Dave Meltzer molto critico verso Inner Circle e AEW in generale #AEW -

Ultime Notizie dalla rete : Dave Meltzer Dave Meltzer: “Keith Lee è in sovrappeso, deve tornare alla forma fisica di NXT” Zona Wrestling Adam Page vs Adam Cole: main event di AEW Revolution 2022? Stando a quanto riferisce Dave Meltzer Adam Cole e Adam Page si affronteranno nel main event di Revolution, il prossimo PPV della AEW: “So che la prossima difesa del titolo di Adam Page sarà Adam Cole ...

WWE: Aspre critiche per come viene gestito Damian Priest e non solo Durante il Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer e Bryan Alvarez, hanno criticato la federazione per la gestione di Damian Priest e Austin Theory nell’ultima puntata di Raw. Di ...

Stando a quanto riferisce Dave Meltzer Adam Cole e Adam Page si affronteranno nel main event di Revolution, il prossimo PPV della AEW: “So che la prossima difesa del titolo di Adam Page sarà Adam Cole ...Durante il Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer e Bryan Alvarez, hanno criticato la federazione per la gestione di Damian Priest e Austin Theory nell’ultima puntata di Raw. Di ...