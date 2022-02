Dallas | Seppi chiede strada a Brooksby

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel nuovo ATP 250 che in calendario ha preso il posto di quello di New York - live su SuperTennis - l’altoatesino si gioca un posto nei quarti con il giovane “yankee”, quarto favorito del seeding. Gli statunitensi Fritz, Opelka e Isner guidano il seeding

Esordio vincente per Andreasnell' Atp 250 di2022 . Il tennista azzurro ha infatti superato in tre set Daniel Altmaier con il punteggio di 4 - 6 6 - 3 6 - 4 . Ottima prova di Andreas, che nonostante abbia perso il ...... l'azzurro viene sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni all' Atp 250 di2022 e ... L'unico italiano nel main draw del torneo sul cemento americano rimane quindi Andreas. IL ...Eterno Seppi. Il programma del Mercoledì all’ATP di Dallas ha visto scendere in campo due delle prime 4 teste di serie, John Isner e Taylor Fritz. A prendersi la scena però nel primo match della ...In campo anche l’azzurro Andreas Seppi, reduce dal successo all’esordio contro Altmaier ... Di seguito il programma completo di giornata con gli orari italiani (sette ore in più rispetto a Dallas).