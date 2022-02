Dallas | Seppi chiede strada a Brooksby alle 21 in tv

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel nuovo ATP 250 che in calendario ha preso il posto di quello di New York - live su SuperTennis - l’altoatesino si gioca un posto nei quarti con il giovane “yankee”, quarto favorito del seeding. Gli statunitensi Fritz, Opelka e Isner guidano il seeding

im_jordanv : ???? | Invece a Dallas, le prime 4 sono di 1R, e le altre due sono degli ottavi. - Isner avanza ai QF, 2-1 (3 TB!)… - anna_dell2 : RT @WeAreTennisITA: Il veterano Andreas Seppi dice ancora la sua nel Tour ?????? Nel torneo ATP 250 di Dallas batte il tedesco Altmaier per… - qnazionale : ATP Dallas: bella vittoria di Seppi che si regala Brooksby. Isner si salva contro Anderson- - Ubitennis : Quattro chiacchiere da Dallas: Seppi dopo la vittoria sul compagno di doppio, gli obiettivi di Isner e Fritz - federtennis : ???? Due azzurri impegnati oggi in campo, da seguire live su @SuperTennisTv : ? 17:30 ??Buenos Aires Fognini ?? Martin… -

... Andreasrinuncia alla resa. Il tennista azzurro - habitué negli Stati Uniti in questo spicchietto di stagione - supera il taglio del primo turno nel '250' dicon una splendida vittoria ...Esordio vincente per Andreasnell' Atp 250 di2022 . Il tennista azzurro ha infatti superato in tre set Daniel Altmaier con il punteggio di 4 - 6 6 - 3 6 - 4 . Ottima prova di Andreas, che nonostante abbia perso il ...Eterno Seppi. Il programma del Mercoledì all’ATP di Dallas ha visto scendere in campo due delle prime 4 teste di serie, John Isner e Taylor Fritz. A prendersi la scena però nel primo match della ...Si conoscono i nomi dei primi quattro tennisti che accedono ai quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP Dallas 2022 di tennis, di categoria 250: resta in corsa Andreas Seppi, il ...