Dal Samsung Galaxy Watch 4 saranno 4 gli anni di aggiornamenti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Samsung stabilisce che, per quanto riguarda i nuovi smartphone e tablet, sono previste quattro generazioni della One UI e ben cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, oltre a diverse novità per gli smartWatch come i più recenti Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic e per i dispositivi delle future serie Galaxy Watch. Il produttore sudcoreano ha voluto così estendere il suo impegno nel fornire l’esperienza mobile più aggiornata e sicura possibile per gli utenti, offrendo loro fino a quattro generazioni di aggiornamenti dell’interfaccia utente One e del sistema operativo Android sui dispositivi Galaxy selezionati. Come ha spiegato TM Roh, presidente e capo della divisione MX ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022)stabilisce che, per quanto riguarda i nuovi smartphone e tablet, sono previste quattro generazioni della One UI e ben cinquedidi sicurezza, oltre a diverse novità per gli smartcome i più recenti4 e4 Classic e per i dispositivi delle future serie. Il produttore sudcoreano ha voluto così estendere il suo impegno nel fornire l’esperienza mobile più aggiornata e sicura possibile per gli utenti, offrendo loro fino a quattro generazioni didell’interfaccia utente One e del sistema operativo Android sui dispositiviselezionati. Come ha spiegato TM Roh, presidente e capo della divisione MX ...

