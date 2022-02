Dal negozio di scarpe a Firenze all’Oscar in America: la rivincita di Filippo Ferretti, il paladino degli immigrati (Di giovedì 10 febbraio 2022) In Italia vendeva scarpe, consegnava pizze e faceva il portiere in un albergo. Negli Stati Uniti è il premio Oscar del giornalismo televisivo, con un’inchiesta su Elvis Reyes, un pastore religioso che ha truffato in America un migliaio di immigrati. È la storia del fiorentino Filippo Ferretti, anchorman del canale televisivo Univision e vincitore del prestigioso Emmy Award assegnato dall’Academy of Television Arts & Sciences. Il premio, al pari degli Oscar per il cinema e i Grammy per la musica, è il più importante riconoscimento televisivo a livello mondiale. E Filippo Ferretti è riuscito a conquistarlo portando alla luce una storia di diritti, di aiuto verso il prossimo, di supporto alle persone in difficoltà, proprio come lui quando per la prima ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 10 febbraio 2022) In Italia vendeva, consegnava pizze e faceva il portiere in un albergo. Negli Stati Uniti è il premio Oscar del giornalismo televisivo, con un’inchiesta su Elvis Reyes, un pastore religioso che ha truffato inun migliaio di. È la storia del fiorentino, anchorman del canale televisivo Univision e vincitore del prestigioso Emmy Award assegnato dall’Academy of Television Arts & Sciences. Il premio, al pariOscar per il cinema e i Grammy per la musica, è il più importante riconoscimento televisivo a livello mondiale. Eè riuscito a conquistarlo portando alla luce una storia di diritti, di aiuto verso il prossimo, di supporto alle persone in difficoltà, proprio come lui quando per la prima ...

