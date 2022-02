Da Napoli a Torino e Reggio Emilia | si spengono le luci su monumenti e piazze contro il caro bollette Manfredi | “Governo ci sostenga”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono circa 3mila i comuni che alle 19 hanno spento lee lasciato per 30 minuti, ponti,al buio. Da, passando per Roma e, una protesta simbolica per richiamare l’attenzione delsul peso delche incide sui servizi ai cittadini e sui bilanci degli enti locali. Lanciata inizialmente dal sindaco di Cento, comune del Ferrarese, l’iniziativa è stata poi adottata e promossa dall’Ancinoromagnolo e dall’Anci nazionale. “È chiaro che il tema delcolpisce in primo luogo le famiglie e le imprese ma anche le amministrazioni sono in difficoltà – ha detto il sindaco...

In oltre 3 mila Comuni italiani è blackout ed in molti si stanno chiedendo perché in queste ore le luci sono rimaste spente, anche in capoluoghi di provincia come Milano , Roma ,e Palermo . Il motivo è da ricondurre ad una protesta contro il caro energia: le bollette degli enti locali, infatti, stanno diventando insostenibili. A denunciarlo è l'Associazione ...