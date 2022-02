Da Napoli a Dubai, il sound “Napoliterraneo” è di scena all’Expo 2020 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Da Napoli a Dubai. Il Mediterranean sound, tra jazz funk, ritmi latin e fusion melodica e attitudine dance di Pellegrino & Zodyaco prosegue il suo tour internazionale, pronto a rappresentare la musica di Napoli e della Campania all’esposizione universale negli Emirati Arabi, con un doppio concerto-performance dal vivo in cartellone questo week end. “Sono onorato – esordisce Pellegrino, produttore napoletano, DJ e founder della Early sounds Recordings – Nella distanza, dopo tanti anni vissuti all’estero, la propria terra assume un valore simbolico diverso rispetto a quando la si vive quotidianamente. È un ricordo forse idealizzato dalla malinconia, che porta con sè un calore speciale che fa sentire a casa pur non essendoci. Forse proprio per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Da. Il Mediterranean, tra jazz funk, ritmi latin e fusion melodica e attitudine dance di Pellegrino & Zodyaco prosegue il suo tour internazionale, pronto a rappresentare la musica die della Campania all’esposizione universale negli Emirati Arabi, con un doppio concerto-performance dal vivo in cartellone questo week end. “Sono onorato – esordisce Pellegrino, produttore napoletano, DJ e founder della Earlys Recordings – Nella distanza, dopo tanti anni vissuti all’estero, la propria terra assume un valore simbolico diverso rispetto a quando la si vive quotidianamente. È un ricordo forse idealizzato dalla malinconia, che porta con sè un calore speciale che fa sentire a casa pur non essendoci. Forse proprio per ...

