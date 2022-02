Da Milano a Napoli, le città al buio contro il caro bollette (Di giovedì 10 febbraio 2022) Spenti per mezz'ora i luoghi simbolo di tremila Comuni italiani: è l'iniziativa Anci per sensibilizzare contro gli aumenti dei costi dell'energia Leggi su quotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Spenti per mezz'ora i luoghi simbolo di tremila Comuni italiani: è l'iniziativa Anci per sensibilizzaregli aumenti dei costi dell'energia

Advertising

zazoomblog : Da Milano a Napoli le città al buio contro il caro bollette - #Milano #Napoli #città #contro - LaPresse_news : Sono circa tremila i Comuni che giovedì sera alle 20 hanno spento le luci di un edificio, di un monumento simbolico… - DjPatisso : #Stasera alle 23 la mia #musica su Radio System #Lecce in fm e sul canale 601 del digitale terrestre in #Puglia e s… - smgii1908 : OH MIA BELA MADUNINA CHE TE BRILET DE LUNTAN TUTA D'ORO E PISCININA TI TE DOMINET MILAN SOT A TI SE VIV LA VITA SE… -