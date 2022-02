Cure domiciliari covid, antivirali e monoclonali: ministero aggiorna indicazioni (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Cure domiciliari covid, aggiornata dal ministero della Salute la circolare contenente indicazioni per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SarS-CoV-2, “alla luce della sopravvenuta disponibilità di nuovi farmaci antivirali e anticorpi monoclonali”, e “acquisito il parere formale favorevole del Consiglio superiore di sanità”. “Attualmente – si legge nel documento – le terapie, sia con anticorpi monoclonali, che con antivirali, sono indicate per soggetti con covid-19 lieve-moderato di recente insorgenza, non ospedalizzati e non in ossigenoterapia, che presentino fattori di rischio per lo sviluppo di forme gravi di malattia. In accordo con le specifiche determine ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) –ta daldella Salute la circolare contenenteper la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SarS-CoV-2, “alla luce della sopravvenuta disponibilità di nuovi farmacie anticorpi”, e “acquisito il parere formale favorevole del Consiglio superiore di sanità”. “Attualmente – si legge nel documento – le terapie, sia con anticorpi, che con, sono indicate per soggetti con-19 lieve-moderato di recente insorgenza, non ospedalizzati e non in ossigenoterapia, che presentino fattori di rischio per lo sviluppo di forme gravi di malattia. In accordo con le specifiche determine ...

