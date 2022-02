Cultura | dal Ministero 60 milioni per il patrimonio del Lazio

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – “Dopo aver preso parte alla Commissioneche aveva dato l’ok, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il “Piano Strategico Grandi Progetti Beni Cuturali” proposto daldellacontenente interventi di tutela e riqualificazione del nostrole nazionale”. Così in una nota Daniele Leodori, vicepresidente della Regione“Il Piano coinvolge la nostra Regione con un investimento da 60di euro – spiega il Vicepresidente -. Uno sforzo ingente destinato a interventi che riguarderanno principalmente Roma e saranno rivolti a Colosseo, Vittoriano, Nuovo MAXXI, ICCROM, Palazzo Poli e Calcografia e l’Archivio Centrale dello Stato, ma anche Viterbo con il Complesso dell’Antico Ospedale Grande degli Infermi (Borgo della ...

Advertising

matteosalvinimi : Qualcuno a Bruxelles sta pensando di mettere l’etichetta nera sui prodotti alimentari che contengono anche una mini… - Agenzia_Ansa : Monica Vitti, attrice icona del cinema italiano, aveva compiuto da poco 90 anni. Nata Maria Luisa Ceciarelli a Rom… - ivanscalfarotto : Oggi è la Giornata contro il #Bullismo e #Cyberbullismo, un fenomeno di violenza che può rendere insopportabile la… - QdSit : CARINI (PA) – Dal Comune un passo importante per favorire la crescita culturale e combattere il disagio abitativo s… - giocarmon : Una bathing machine dal libro 'La Moda Mare dal 1850 al 1940 nelle fotografie storiche'. Gratis con Kindle Unlimite… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura dal

...le opportunità offertePnrr'. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde, ha poi sottolineato come 'La sostenibilità nel Mediterraneo, il più importante mare per storia e, è ...... direttore generale di Fertitecnica e coordinatore del tavololato dell'impresa - . Pur essendo ... del management e marketing, del food design, del diritto alimentare e della storia edell'...Omaggio a Lucio Battisti con Cristian Levantaci e l’orchestra Suoni del Sud: lo spettacolo, organizzato dall’Associazione GLI AMICI DELLA MUSICA di San Severo, in collaborazione con il Comune di San ...È quanto prevede il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” varato dal ministero della Cultura che ha ricevuto oggi il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato-Regioni, dopo il ...