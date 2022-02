Crollano le vaccinazioni ma ancora 7 milioni di persone non hanno nemmeno una dose

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono7,1lesenzaunadi vaccino: lo mette in evidenza l'ultimo rapporto covid redatto dalla fondazione Gimbe. Leggendo bene i dati si vede come delleche risultano non vaccinate 1,8...

Advertising

Piergiulio58 : Crollano le vaccinazioni, ancora 7,1 milioni le persone senza nemmeno una dose. - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #pandemia, grazie alle vaccinazioni crollano anche i decessi: meno 50% rispetto al 2020 - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #pandemia, grazie alle vaccinazioni crollano anche i decessi: meno 50% rispetto al 2020 - AvvAntonioConte : RT @ilmessaggeroit: #pandemia, grazie alle vaccinazioni crollano anche i decessi: meno 50% rispetto al 2020 - MaralbAzsc : Pandemia, grazie alle vaccinazioni crollano anche i decessi: meno 50% rispetto al 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Crollano vaccinazioni

La Stampa

per un giorno i contagi: i tamponi positivi arrivati nelle ultime 24 ore sono 262 su 1.256 ... nella giornata del 7 febbraio sono state effettuate 1.508(143 prime dosi, 374 ...le quarantene e le classi in didattica mista, in presenza e a distanza. L'ultima ... Evidenziando la necessità di ' spingere sulleper gli studenti ', ieri l'Assessore all'...Sui nuovi casi il report afferma: "Sì a ottimismo, no a mosse azzardate". In particolare, nella fascia 5-11 anni sono stati 77.985, con una netta flessione del -35,2% rispetto alla settimana scorsa.Cvs Health ha chiuso con un crollo del 5,43% mercoledì al Nyse (peggiore performance dell'S&P 500), dopo che il colosso Usa del Rhode Island ha dichiarato di attendersi per il 2022 una contrazione tra ...