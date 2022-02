Crollano le vaccinazioni ma ancora 7 milioni di italiani non hanno nemmeno una dose (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono ancora 7,1 milioni le persone senza nemmeno una dose di vaccino: lo mette in evidenza l'ultimo rapporto covid redatto dalla fondazione Gimbe. Leggendo bene i dati si vede come delle persone che risultano non vaccinate 1,8 milioni... Leggi su europa.today (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono7,1le persone senzaunadi vaccino: lo mette in evidenza l'ultimo rapporto covid redatto dalla fondazione Gimbe. Leggendo bene i dati si vede come delle persone che risultano non vaccinate 1,8...

Advertising

telodogratis : Crollano le vaccinazioni ma ancora 7 milioni di italiani non hanno nemmeno una dose - romatoday : Crollano le vaccinazioni ma ancora 7 milioni di persone non hanno nemmeno una dose - PalermoToday : Crollano le vaccinazioni ma ancora 7 milioni di persone non hanno nemmeno una dose - Piergiulio58 : Crollano le vaccinazioni, ancora 7,1 milioni le persone senza nemmeno una dose. - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #pandemia, grazie alle vaccinazioni crollano anche i decessi: meno 50% rispetto al 2020 -