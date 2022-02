Crisi Ucraina | fallito il vertice Russia-Regno Unito Mosca evacua il personale da Kiev Johnson | «La guerra è possibile»

Leggi su open.online

(Di giovedì 10 febbraio 2022) «Tra di noi è in corso una conversazione tra un muto e un sordo, sembra che ci ascoltiamo, ma non ci sentiamo». Sono queste le parole che il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov usa per descrivere il colloquio con la sua omologa britannica Liz Truss a proposito dellatra. Lavrov ha anche fatto sapere che il“non essenziale” dell’ambasciata russa inè stato invitato a lasciare temporaneamente il paese, atto che in genere prelude agli interventi bellici. Questa mattina il premier delBoris, in conferenza stampa con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, ha parlato di un passaggio decisamente «teso». «La– ha evidenziato -. ...