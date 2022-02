Cressida Dick, capo della polizia di Londra, si dimetterà (Di giovedì 10 febbraio 2022) Cressida Dick, che dal 2017 era capo della polizia di Londra, ha annunciato le sue dimissioni. La decisione è arrivata dopo una serie di scandali e dopo una pubblica manifestazione di sfiducia da parte del sindaco di Londra, Sadiq Khan. Leggi su ilpost (Di giovedì 10 febbraio 2022), che dal 2017 eradi, ha annunciato le sue dimissioni. La decisione è arrivata dopo una serie di scandali e dopo una pubblica manifestazione di sfiducia da parte del sindaco di, Sadiq Khan.

