Covid, ultime news. Calano ancora terapie intensive (-28) e ricoveri ordinari (-578) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si registrano 75.861 contagi, con tasso di positività stabile all'11,1%. I decessi sono 325: l'Italia ha superato quota 150mila morti. Secondo Magrini (Aifa), "non ci sarà una quarta dose, si va verso un richiamo annuale". Il sottosegretario alla Salute Sileri ha spiegato a Sky TG24 che, con questo trend, "non ci sono ragioni per prolungare oltre il 31 marzo lo stato d'emergenza". Ma l'Ue avverte: "Troppo presto per considerare la pandemia endemica" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si registrano 75.861 contagi, con tasso di positività stabile all'11,1%. I decessi sono 325: l'Italia ha superato quota 150mila morti. Secondo Magrini (Aifa), "non ci sarà una quarta dose, si va verso un richiamo annuale". Il sottosegretario alla Salute Sileri ha spiegato a Sky TG24 che, con questo trend, "non ci sono ragioni per prolungare oltre il 31 marzo lo stato d'emergenza". Ma l'Ue avverte: "Troppo presto per considerare la pandemia endemica"

