Covid, tre nuovi decessi al San Pio: sono 61 i pazienti ricoverati (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tre nuovi decessi per circostanze legate al Covid all'ospedale San Pio di Benevento. Si tratta di una donna di 65 anni residente a Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, di un uomo di 79 anni di Pietrelcina e di un uomo di 77 anni di Paupisi. Nel bollettino informativo diramato nel pomeriggio odierno sono riportate anche cinque dimissioni (di cui quattro riguardanti pazienti sanniti). sono nel complesso 61 le persone positive attualmente ricoverate nell'area Covid dell'ospedale beneventano.

