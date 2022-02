Covid oggi Veneto, 7.427 e 27 morti: bollettino 10 febbraio (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.427 i nuovi contagi Covid in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 27 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Attualmente risultano ancora positive 132.132 persone in tutta la regione. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 1.250.599, quello dei decessi a 13.480. I ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali veneti sono 1.635, 61 in meno rispetto a ieri. Un calo si vede anche nelle terapie intensive, dove ci sono 148 pazienti (-9). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.427 i nuovi contagiin, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 27, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione. Attualmente risultano ancora positive 132.132 persone in tutta la regione. Il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 1.250.599, quello dei decessi a 13.480. I ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali veneti sono 1.635, 61 in meno rispetto a ieri. Un calo si vede anche nelle terapie intensive, dove ci sono 148 pazienti (-9). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

AurelianoStingi : Oggi #AIFA ha pubblicato il suo report annuale sulla sicurezza dei vaccini #Covid_19. Le buone notizie sono che i v… - TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 101.864 casi e 415 morti ?? - SkyTG24 : Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza - lifestyleblogit : Covid Gb oggi, 'fine restrizioni atto irresponsabile' - - ale_AsRoma_92 : RT @OrtigiaP: Governo criminale che ha costretto milioni di giovani a vaccinarsi perchè non potevano fare sport, non potevano fare vita soc… -