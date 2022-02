Covid oggi Sardegna, 2.365 nuovi casi e 14 morti: bollettino 10 febbraio (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.365 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 10 febbraio. Si registrano inoltre altri 14 morti. 1.603 i casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 17.519 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (0). I pazienti ricoverati in area medica sono 403 (-1). 31.186 sono i casi di isolamento domiciliare (+560). Lo comunica la Regione Sardegna. Dei 14 decessi, 2 sono donne di 67 e 83 anni e 2 uomini di 60 e 94 anni, residenti nella provincia di Sassari; 2 donne di 72 e 84 anni e 2 uomini di 68 e 77 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; 1 donna di 81 anni e 3 uomini di 54, 60 e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.365 icontagi da coronavirus insecondo ildi, 10. Si registrano inoltre altri 14. 1.603 idiagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 17.519 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (0). I pazienti ricoverati in area medica sono 403 (-1). 31.186 sono idi isolamento domiciliare (+560). Lo comunica la Regione. Dei 14 decessi, 2 sono donne di 67 e 83 anni e 2 uomini di 60 e 94 anni, residenti nella provincia di Sassari; 2 donne di 72 e 84 anni e 2 uomini di 68 e 77 anni, residenti nella provincia del Sud; 1 donna di 81 anni e 3 uomini di 54, 60 e ...

