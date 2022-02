Covid oggi Lombardia, 8.395 e 75 morti: a Milano 1.044 casi (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.395 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 10 febbraio. Registrati inoltre altri 75 morti. A Milano città i nuovi casi sono 1.044. 102.963 i tamponi effettuati, con un tasso di positività dell’8,1%, in calo rispetto a ieri quando era dell’8,9% con 9.374 nuovi casi. Secondo quanto riporta il bollettino della Regione diminuiscono anche i pazienti in terapia intensiva, oggi 182, 10 meno di ieri, e i ricoverati nei reparti Covid ordinari: 2.272, 121 meno. Sale invece il numero di decessi: sono oggi 75 (ieri 29), per un totale di 37.867 morti nella regione da inizio pandemia. Più in dettaglio, sono 2.673 i nuovi positivi a Sars-CoV-2 nella provincia di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 8.395 i nuovi contagi da coronavirus insecondo il bollettino di, 10 febbraio. Registrati inoltre altri 75. Acittà i nuovisono 1.044. 102.963 i tamponi effettuati, con un tasso di positività dell’8,1%, in calo rispetto a ieri quando era dell’8,9% con 9.374 nuovi. Secondo quanto riporta il bollettino della Regione diminuiscono anche i pazienti in terapia intensiva,182, 10 meno di ieri, e i ricoverati nei repartiordinari: 2.272, 121 meno. Sale invece il numero di decessi: sono75 (ieri 29), per un totale di 37.867nella regione da inizio pandemia. Più in dettaglio, sono 2.673 i nuovi positivi a Sars-CoV-2 nella provincia di ...

Advertising

AurelianoStingi : Oggi #AIFA ha pubblicato il suo report annuale sulla sicurezza dei vaccini #Covid_19. Le buone notizie sono che i v… - Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 101.864 casi e 415 morti ?? - TV7Benevento : Covid: 8.395 nuovi casi e 75 morti in Lombardia - - sulsitodisimone : Covid oggi Lombardia, 8.395 e 75 morti: a Milano 1.044 casi -