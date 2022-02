Covid oggi Italia, 75.861 contagi e 325 morti: bollettino 10 febbraio (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 75.861 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 febbraio 2022 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 325 morti. I DATI DELLE REGIONI LAZIO – Sono 8.133 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 febbraio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 15 morti. A Roma 4.067 casi di positività. “oggi nel Lazio su 20.290 tamponi molecolari e 53.143 tamponi antigenici per un totale di 73.433 tamponi, si registrano 8.133 nuovi casi positivi (+137), sono 15 i ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 75.861 i nuovida coronavirus102022 in, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 325. I DATI DELLE REGIONI LAZIO – Sono 8.133 i nuovida coronavirus102022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 15. A Roma 4.067 casi di positività. “nel Lazio su 20.290 tamponi molecolari e 53.143 tamponi antigenici per un totale di 73.433 tamponi, si registrano 8.133 nuovi casi positivi (+137), sono 15 i ...

