Covid, oggi in Italia quasi 76mila casi. Superati 150mila decessi da inizio pandemia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono 75.861 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 81.367. Le vittime sono invece 325, mentre ieri erano state 384. A poco più di due ...

