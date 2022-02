Covid, in Italia scende aspettativa vita: “Nel 2020 persi 1,34 anni” (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – scende l’aspettativa di vita a causa di Covid. In Italia, uno dei Paesi più longevi del mondo, avevamo una speranza di vita alla nascita di oltre 83 anni nel 2019. Nel 2020 questa è scesa a 82, perdendo, per la precisione, 1,34 anni. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su ‘Plos-One’, di due docenti delle università di Padova e di Ca’ Foscari a Venezia, Stefano Mazzuco e Stefano Campostrini. La ricerca mostra come in molti Paesi del mondo la pandemia abbia portato a cambiamenti eccezionali nella mortalità. L’aspettativa di vita in Russia è scesa di ben 2,16 anni, di 1,85 in Usa e di 1,27 in Inghilterra e Galles. Le differenze tra i Paesi sono sostanziali: molti (ad ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) –l’dia causa di. In, uno dei Paesi più longevi del mondo, avevamo una speranza dialla nascita di oltre 83nel 2019. Nelquesta è scesa a 82, perdendo, per la precisione, 1,34. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su ‘Plos-One’, di due docenti delle università di Padova e di Ca’ Foscari a Venezia, Stefano Mazzuco e Stefano Campostrini. La ricerca mostra come in molti Paesi del mondo la pandemia abbia portato a cambiamenti eccezionali nella mortalità. L’diin Russia è scesa di ben 2,16, di 1,85 in Usa e di 1,27 in Inghilterra e Galles. Le differenze tra i Paesi sono sostanziali: molti (ad ...

