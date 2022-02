Covid, i familiari delle vittime denunciano Tommaso Montesano per il tweet sulle bare di Bergamo: “Basta mancare di rispetto ai morti” (Di giovedì 10 febbraio 2022) I familiari delle vittime del Covid di Bergamo hanno denunciato Tommaso Montesano per il tweet (poi rimosso) in cui il giornalista di Libero ha paragonato le bare, portate via dalla città sui camion dell’esercito, al lago della Duchessa del caso Moro. “Si deve finire di continuare a mancare di rispetto sia ai familiari ma soprattutto alle vittime. In una di quelle bare trasportate sui camion c’era anche mio padre. Capisco esattamente cosa provano i familiari, perché io stessa ci sono passata”. Con queste parole l’avvocato Consuelo Locati, legale dell’associazione delle vittime del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ideldihanno denunciatoper il(poi rimosso) in cui il giornalista di Libero ha paragonato le, portate via dalla città sui camion dell’esercito, al lago della Duchessa del caso Moro. “Si deve finire di continuare adisia aima soprattutto alle. In una di quelletrasportate sui camion c’era anche mio padre. Capisco esattamente cosa provano i, perché io stessa ci sono passata”. Con queste parole l’avvocato Consuelo Locati, legale dell’associazionedel ...

Advertising

LaStampa : Bergamo: i familiari dei morti di Covid nelle bare querelano Montesano per il tweet negazionista - Radio1Rai : ??Tommaso Montesano, giornalista e figlio dell'attore Enrico, è stato denunciato per il tweet in cui ha paragonato l… - AnnaB1947 : RT @LaStampa: Bergamo: i familiari dei morti di Covid nelle bare querelano Montesano per il tweet negazionista - Dorayak56884206 : @diamantelei1 Gennaio 2021 morto amico di famiglia 91 anni, stesso iter. Andato per una riabilitazione dopo ictus,… - bad_montax : RT @LaStampa: Bergamo: i familiari dei morti di Covid nelle bare querelano Montesano per il tweet negazionista -