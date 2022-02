Covid Germania oggi, sfiora 250mila contagi in 24 ore (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Germania sfiora i 250mila contagi Covid. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 247.862 casi, il secondo dato più alto dall’inizio della pandemia, dovuto al dilagare della variante Omicron. I decessi registrati sono 238, secondo il bollettino diramato dall’Istituto Robert Koch. Intanto i casi attivi sono 3.163.100 ed è la prima volta che si supera la soglia di 3,1 milioni. Il record dei contagi si era registrato il 4 febbraio con 248.838 casi. Con 1.218.539 contagi nell’ultima settimana, l’incidenza su sette giorni ha raggiunto il livello record di 1.465 casi ogni 100mila abitanti. Dall’inizio della pandemia i contagi accertati sono stati 11.769.540 e i morti 119.453. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – La. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 247.862 casi, il secondo dato più alto dall’inizio della pandemia, dovuto al dilagare della variante Omicron. I decessi registrati sono 238, secondo il bollettino diramato dall’Istituto Robert Koch. Intanto i casi attivi sono 3.163.100 ed è la prima volta che si supera la soglia di 3,1 milioni. Il record deisi era registrato il 4 febbraio con 248.838 casi. Con 1.218.539nell’ultima settimana, l’incidenza su sette giorni ha raggiunto il livello record di 1.465 casi ogni 100mila abitanti. Dall’inizio della pandemia iaccertati sono stati 11.769.540 e i morti 119.453. L'articolo proviene da Italia Sera.

