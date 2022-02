Covid, contagi in discesa: cosa cambierà al termine dello stato di emergenza (Di giovedì 10 febbraio 2022) Smart working, Green pass, logistica dei farmaci, Cts: sono queste le questioni che il Governo si troverà ad affrontare se il 31 marzo non venisse prorogato lo stato di emergenza. Il ministro della Salute Roberto Speranza è cauto ed ha affermato che ad oggi “ogni valutazione è prematura”. Ma vediamo cosa potrebbe cambiare e come. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Smart working, Green pass, logistica dei farmaci, Cts: sono queste le questioni che il Governo si troverà ad affrontare se il 31 marzo non venisse prorogato lodi. Il ministro della Salute Roberto Speranza è cauto ed ha affermato che ad oggi “ogni valutazione è prematura”. Ma vediamopotrebbe cambiare e come. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 81.367 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - Adnkronos : #Crisanti: “#Greenpass non c’entra con calo contagi”. - VincenzoDeLuca : A Roma pensano di cancellare il #covid rompendo il termometro: non è così. Bisogna essere estremamente prudenti. Ci… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Costa: 'Contagi in calo, gli stadi torneranno al 100% della capienza entro fine stagione' - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 4.946 contagi: bollettino 10 febbraio - -