Covid: a Parigi vengono vietati i convogli della libertà (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono state ribattezzate convogli della libertà le proteste popolari che sono scoppiate a Parigi contro le restrizioni anti-Covid. La polizia ha annunciato che vieterà questo tipo di contestazioni in modo da impedire il blocco delle strade e arrestare eventuali trasgressori del divieto. Molti i veicoli partiti da Bayonne e Nizza in direzione della capitale. L'obiettivo è bloccare Parigi. Le proteste di Parigi seguono il modello canadese Qualche giorno fa, lo stesso episodio si era verificato in Canada. Il sindaco di Ottawa aveva dichiarato lo stato di emergenza in seguito alle proteste del Freedom Convoy, organizzate dai camionisti rivoltosi verso le norme anti-Covid. I Parigini protagonisti delle contestazioni, ...

