Covid, 75 decessi nelle ultime 24 ore: 780 nuovi contagi in Bergamasca (Di giovedì 10 febbraio 2022) Bergamo. Il Ministero della Salute ha diffuso i dati sui contagi da Covid 19. nelle ultime 24 ore sono 75.861 i nuovi contagi da Covid in Italia, in calo rispetto alla giornata di mercoledì quando erano stati 81.367. Le vittime a livello nazionale sono invece 325, mentre il giorno precedente erano state 384. A poco più di due anni dall'inizio della pandemia, l'Italia supera i 150mila morti per Covid: sono 150.221. In Lombardia i dati di oggi: – i tamponi effettuati: 102.963, totale complessivo: 31.806.976 – i nuovi casi positivi: 8.395 – in terapia intensiva: 182 (-10) – i ricoverati non in terapia intensiva: 2.272 (-121) – i decessi, totale complessivo: 37.867 (+75) I nuovi casi per provincia: Milano: ...

