Covid-19 | sempre meno contagi Aifa | niente quarta dose | auspichiamo richiamo annuale

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Calano inelle ultime 24 ore e per il terzo giorno consecutivo le ospedalizzazioni registrano un segno: sia le terapie intensive, sia i ricoveri ordinari. Un altro segnale positivo arriva dai vaccini con la possibilità di avere a disposizione in Italia dal prossimo 24 febbraio un quinto preparato anti, il Novavax. "Si tratta di un vaccino proteico, come quelli antinfluenzali", afferma il direttore generale dell', Nicola Magrini, secondo cui "non ci sarà unadel vaccino anti-19 ma "sarà unchee dovremo forse fraternizzare anche con quello". Secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, sono 75.861 i nuovi casi di positività al ...

... ma il carburante di Twitter e Facebook è l'"engagement" , cioè l'interazione tra utenti, e l'indignazione (oltre alle bufale sulcome abbiamo visto in questi due anni) faengagement. ......ricoverinelle 24 ore: sono 1.322 i pazienti in intensiva, 28 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.354 ( - 578). "E' troppo presto considerare il...Ieri sono stati 75.861 i nuovi contagi da coronavirus e sono stati registrati altri 325 morti ... OBBLIGO DI PORTARE MASCHERINE CON SÉ - Obbligatorio, fino al 31 marzo, portare sempre con sé la ...Il quale comunque resta cauto: non è più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, ma ma bisognerà comunque portarla sempre con sé ... le regole aggiornate in Emilia Romagna - Covid Emilia ...