Covid-19, il mondo riapre: addio alle restrizioni dal Regno Unito agli Stati Uniti (Di giovedì 10 febbraio 2022) In Italia da domani addio alle mascherine all'aperto, ma ci sono paesi che sono molto più avanti nelle riaperture. Boris Johnson ha annunciato lo stop a tutte le restrizioni in Gran Bretagna. Nella Repubblica ceca da oggi non sarà più necessario il green pass in locali pubblici e parrucchieri Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 febbraio 2022) In Italia da domanimascherine all'aperto, ma ci sono paesi che sono molto più avanti nelle riaperture. Boris Johnson ha annunciato lo stop a tutte lein Gran Bretagna. Nella Repubblica ceca da oggi non sarà più necessario il green pass in locali pubblici e parrucchieri

