Così gli anti populisti hanno regalato ai populisti battaglie di buon senso sull’ambiente (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sarà l’inflazione a ridare energia al populismo? C’è un fenomeno interessante, a tratti spaventoso, che giorno dopo giorno emerge con chiarezza osservando il dibattito politico che sta montando attorno a uno dei temi più importanti che si trovano sul tavolo del governo. La questione riguarda un problema importante che nella stagione del post emergenza pandemica si trova in cima alle preoccupazioni di molti cittadini. E quel problema coincide con il rincaro dei prezzi e in particolare con il rincaro delle tariffe energetiche. I numeri ormai li conosciamo tutti. Negli ultimi nove mesi le tariffe del gas hanno subìto un aumento complessivo dell’84,4 per cento. Nello stesso periodo, l’elettricità è cresciuta del 86,9 per cento. Si calcola che quest’anno ogni famiglia spenderà, in media, circa mille euro in più rispetto al 2021: 441 euro per la luce e 567 ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sarà l’inflazione a ridare energia al populismo? C’è un fenomeno interessante, a tratti spaventoso, che giorno dopo giorno emerge con chiarezza osservando il dibattito politico che sta montando attorno a uno dei temi più importche si trovano sul tavolo del governo. La questione riguarda un problema importante che nella stagione del post emergenza pandemica si trova in cima alle preoccupazioni di molti cittadini. E quel problema coincide con il rincaro dei prezzi e in particolare con il rincaro delle tariffe energetiche. I numeri ormai li conosciamo tutti. Negli ultimi nove mesi le tariffe del gassubìto un aumento complessivo dell’84,4 per cento. Nello stesso periodo, l’elettricità è cresciuta del 86,9 per cento. Si calcola che quest’anno ogni famiglia spenderà, in media, circa mille euro in più rispetto al 2021: 441 euro per la luce e 567 ...

