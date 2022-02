Cos’è Impact Deal | il programma europeo di accelerazione di imprese sostenibili

Leggi su fmag

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Nei giorni scorsi è stato lanciato a Torino, definito come “il primo gramma dipera impatto sociale e ambientale a livello”. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e le Officine Grandi Riparazioni con Microsoft – oltre a numerosi partner come Top-IX, The Data Science for Social Good Center attivo nelle Ogr,Hub, Ashoka e The Data Appeal Company – si svilupperà nelle Ogr Tech, hub per l’innovazione e la ricerca applicata. Con, si dà il via a un sistema di azioni concrete per valorizzare dati e competenze sui dati, consapevoli che qualunque iniziativa pubblica o privata, deve e dovrà porsi obiettivi misurabili di impatto a lungo ...