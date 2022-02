Cosa cambierà con la fine dello stato di emergenza dal 31 marzo

Leggi su zon

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Con il 312022 si confermerà ladi, quello iniziato nel 2020 quando Giuseppe Conte, l’allora Premier, dichiarò il 31 gennaio l’entrata in vigore del provvedimento in seguito “all’insorgere di patologie dovute ad agenti virali trasmissibili”. Ci sarà un ritorno alla vita pre-covid dopo la dichiarazione dellaemergenziale? Non è ancora ben chiaro, ma di certo ci saranno dei cambiamenti principalmente in ambito di assegnazione di incarichi riguardanti il rifornimento di dispositivi di protezione individuale, ventilatori polmonari etc. Già da domani. 11 febbraio 2022, in tutte le regioni italiane decadrà l’obbligo di indossare la mascherina, provvedimento di cui si avvarranno tutte le regioni tranne ...