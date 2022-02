Coronavirus, ultime notizie 10 febbraio 2022: il futuro delle mascherine in Italia e cosa succede nel resto d’Europa (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le “fine” delle mascherine, almeno all’aperto, è vicina. Da venerdì 11 febbraio, infatti, non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto, a prescindere dal colore della regione di interesse. Resta invece l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuali al chiuso fino al 31 marzo 2022. Intanto anche il resto d’Europa si muove: l’Inghilterra sta per revocare le restrizioni dal 21 febbraio; la Francia lavora sulla possibile eliminazione del Green pass. Ma il governo di Johnson annullerà, la data è quella del 21 febbraio, anche l’obbligo di autoisolamento in caso di positività, puntando dritto verso la convivenza con il virus. L’efficacia dei vaccini contro il Covid-19: cosa dice l’Agenzia ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le “fine”, almeno all’aperto, è vicina. Da venerdì 11, infatti, non sarà più obbligatorio indossare leall’aperto, a prescindere dal colore della regione di interesse. Resta invece l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuali al chiuso fino al 31 marzo. Intanto anche ilsi muove: l’Inghilterra sta per revocare le restrizioni dal 21; la Francia lavora sulla possibile eliminazione del Green pass. Ma il governo di Johnson annullerà, la data è quella del 21, anche l’obbligo di autoisolamento in caso di positività, puntando dritto verso la convivenza con il virus. L’efficacia dei vaccini contro il Covid-19:dice l’Agenzia ...

Advertising

MichelaRoi : RT @Michele_Arnese: «Se il trend continuerà come pare, da lunedì 21 ho intenzione di cancellare le ultime restrizioni con un mese di antici… - andreapizzi6 : RT @Michele_Arnese: «Se il trend continuerà come pare, da lunedì 21 ho intenzione di cancellare le ultime restrizioni con un mese di antici… - JoPisp82 : RT @Michele_Arnese: «Se il trend continuerà come pare, da lunedì 21 ho intenzione di cancellare le ultime restrizioni con un mese di antici… - Kick57624616 : RT @Michele_Arnese: «Se il trend continuerà come pare, da lunedì 21 ho intenzione di cancellare le ultime restrizioni con un mese di antici… - Pinuccio6512 : RT @fortnardelli: LeMonde: 'Israele è al 1° posto per numero di decessi giornalieri per Covid-19. La popolazione è una delle più vaccinate… -