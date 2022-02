Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di giovedì 10 febbraio 2022) Coronavirus in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in Italia: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 febbraio 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Advertising

Open_gol : Pediatri, scienziati, medici contro i leader di Lega e Fratelli d’Italia. Le reazioni avverse ai vaccini e i danni… - sole24ore : ?? #Coronavirus, tutti i dati del «Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti Covid-19», presentato dall'Aifa… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 10 febbraio - lucarango88 : @you_trend ??#Italia #coronavirus #10febbraio Casi +75.861(11.923.631 +0,64%) Guariti +137.221(9.960.136 +1,40%) Mo… - LuigiF97101292 : RT @you_trend: ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 131.548.249 Dosi somministrate ieri: 2… -