Coronavirus, il bollettino del 10 febbraio: 75 mila nuovi casi e 325 morti. Superate le 150 mila vittime da inizio pandemia (Di giovedì 10 febbraio 2022) I numeri scendono ancora: il calo più vistoso e tra i ricoverati, 28 in meno nelle terapie intensive e 578 nei reparti di medicina Leggi su lastampa (Di giovedì 10 febbraio 2022) I numeri scendono ancora: il calo più vistoso e tra i ricoverati, 28 in meno nelle terapie intensive e 578 nei reparti di medicina

