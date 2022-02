Coronavirus, il bollettino del 10 Febbraio 2022 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Diffusi i dati sulla pandemia Covid aggiornato al 10 Febbraio 2022. Ecco i dati nel dettaglio: • 75.861 contagiati• 325 morti• 137.221 guariti -28 terapie intensive -578 ricoveri 683.715 tamponiTasso di positività: 11,1% (+0,0%) 131.548.249 dosi di vaccino somministrate in totale Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di giovedì 10 febbraio 2022) Diffusi i dati sulla pandemia Covid aggiornato al 10. Ecco i dati nel dettaglio: • 75.861 contagiati• 325 morti• 137.221 guariti -28 terapie intensive -578 ricoveri 683.715 tamponiTasso di positività: 11,1% (+0,0%) 131.548.249 dosi di vaccino somministrate in totale Segui ZON.IT su Google News.

