Coronavirus, giovedì 10 febbraio: sono 8.133 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 20.290 tamponi molecolari e 53.143 antigenici per un totale di 73.433 tamponi, si registrano 8.133 nuovi casi positivi, 15 decessi, 1.994 i ricoverati (-48), 191 le terapie intensive (+1) e 11.699 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’11%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che “si riduce l’incidenza del 20% su base settimanale, arriviamo a 1.214 ogni 100mila (ultima rilevazione era a 1.505). Il tasso di occupazione delle terapie intensive e’ al 16%, l’area medica al 31%, entrambi in calo”. I casi a Roma città sono a quota 4.067. Asl Roma 1: sono 1.184 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl Roma 2: sono 1.396 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – “Oggi nel, su 20.290 tamponi molecolari e 53.143 antigenici per un totale di 73.433 tamponi, si registrano 8.133casi positivi, 15 decessi, 1.994 i ricoverati (-48), 191 le terapie intensive (+1) e 11.699 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’11%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che “si riduce l’incidenza del 20% su base settimanale, arriviamo a 1.214 ogni 100mila (ultima rilevazione era a 1.505). Il tasso di occupazioneterapie intensive e’ al 16%, l’area medica al 31%, entrambi in calo”. I casi a Roma cittàa quota 4.067. Asl Roma 1:1.184 icasi e 3 i decessi. Asl Roma 2:1.396 icasi e 1 decesso. Asl Roma 3:...

Antipeppe : @539th Trento 641 vs 1.136 -31 sull'atteso ?? -13 ordinari -1 uti +5 decessi -17 ricoveri sull'atteso ?? - orvietonews : Coronavirus, in provincia di Viterbo accertati 355 casi positivi. Muore un 57enne: Sono 335 i casi accertati di pos… - LaNotiziaQuoti : Sono 1.318 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento della Regione è di… - USB_Basilicata : #Coronavirus | Aggiornamento giovedì 10 febbraio: due decessi, 685 positivi e 814 guariti in #Basilicata - infoitinterno : Coronavirus Toscana, il bollettino di oggi giovedì 10 febbraio 2022 -