Coronavirus, 325 morti in un giorno: superate le 150 mila vittime da inizio pandemia. I nuovi contagi sono 75.861 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il bollettino del 10 febbraio 2022 sono 325 le vittime legate al Covid riportate nell’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Ieri lo stesso dato era pari a 384, e il giorno prima (l’8 febbraio) a 415. Il totale dei morti è arrivato a questo punto a quota 150.221. Per quanto riguarda i nuovi contagi, nelle ultime 24 ore sono risultate positive 75.861 persone. Ieri il dato delle infezioni era pari a 81.367. Complessivamente, i casi totali registrati da inizio pandemia sono arrivati a quota 11.923.631. Quanto agli attualmente positivi al Coronavirus, al momento sono 1.813.274 su tutto il territorio nazionale. La situazione negli ospedali In ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il bollettino del 10 febbraio 2022325 lelegate al Covid riportate nell’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Ieri lo stesso dato era pari a 384, e ilprima (l’8 febbraio) a 415. Il totale deiè arrivato a questo punto a quota 150.221. Per quanto riguarda i, nelle ultime 24 orerisultate positive 75.861 persone. Ieri il dato delle infezioni era pari a 81.367. Complessivamente, i casi totali registrati daarrivati a quota 11.923.631. Quanto agli attualmente positivi al, al momento1.813.274 su tutto il territorio nazionale. La situazione negli ospedali In ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 10 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 1.813.274 • Deceduti: 150.221 (+325) • Dimessi/Guariti: 9… - Angelus1 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 10 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 1.813.274 • Deceduti: 150.221 (+325) • Dimessi/Guariti: 9.960.136… - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 febbraio: 75.861 nuovi casi, i morti sono 325 - tusciaweb : Coronavirus, oggi in Italia 75mila 861 nuovi casi e 325 morti Roma – Coronavirus, oggi in Italia 75mila 861 nuovi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 75.861 nuovi casi e 325 morti nelle ultime 24 ore -