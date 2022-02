Coppa Italia, Milano batte Roma 6-0: sarà derby nelle semifinali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Non è un set tennistico, bensì il punteggio totale emerso dai due quarti di finale di Coppa Italia che metteva di fronte le due squadre milanesi e le due Romane. Il verdetto del campo (sempre il Giuseppe Meazza) è impietoso per giallorossi e biancocelesti che escono, con poco onore, dalla Coppa nazionale. Il divario attuale tra il calcio meneghino e quello capitolino è enorme: adesso non lo certifica soltanto la classifica di Serie A. sarà derby della Madonnina in semifinale. Coppa Italia, il calcio a Roma esce a pezzi dal confronto con Milano Entusiasmo a Milano. Sconforto a Roma. Queste le anime di due delle città più importanti Italiane. Anche a livello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Non è un set tennistico, bensì il punteggio totale emerso dai due quarti di finale diche metteva di fronte le due squadre milanesi e le duene. Il verdetto del campo (sempre il Giuseppe Meazza) è impietoso per giallorossi e biancocelesti che escono, con poco onore, dallanazionale. Il divario attuale tra il calcio meneghino e quello capitolino è enorme: adesso non lo certifica soltanto la classifica di Serie A.della Madonnina in semifinale., il calcio aesce a pezzi dal confronto conEntusiasmo a. Sconforto a. Queste le anime di due delle città più importantine. Anche a livello ...

